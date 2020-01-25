Виновника смертельного ДТП в Москве за год штрафовали 650 раз

Начальник ситуационного центра ЦООД Александр Евсин описал в своем блоге трагическую аварию, которая произошла позавчера в центре Москвы:

«Вечером 24 января в 22:38 на Бутырской ул. 84 произошло крупное ДТП с участием 6 машин. Причина ДТП — совершенно неадекватное вождение водителя БМВ с наклейками «отдел борьбы с тишиной»

Лихача на BMW, устроившего вечером 24 января на Бутырской улице в столице смертельное ДТП, за год штрафовали 650 раз, в том числе за превышение скорости.

Однако, как стало известно РЕН ТВ, большинство штрафов было выписано на покойного владельца иномарки, которым оказался композитора Руслан Горобец, долгие годы работавший с Аллой Пугачевой. Горобец, скончавшийся в 2014 году, написал музыку к таким хитам, как «Погода в доме» и «Ты меня не забывай».

Так случилось, что в отношении умершего музыканта было открыто 141 исполнительное производство. При этом у находившегося за рулем нарушителя задолженность за нарушения ПДД составляет всего 6 тысяч рублей.

Как свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения, автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в которое в общей сложности попали пять машин. В результате аварии погибла находившаяся в иномарке девушка. Предполагаемый виновник ДТП госпитализирован. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, сообщает телеканал.

Как сообщил в своем Facebook начальник ситуационного центра ЦООД Александр Евсин, причина ДТП — совершенно неадекватное вождение водителя BMW. По его словам, автомобиль был украшен наклейками «Отдел борьбы с тишиной» и белыми полосами, сходными с цветографическими схемами служебных автомобилей.

Комментируя произошедшее, общественный деятель Петр Шкуматов задался таким вопросом: почему из-за одного идиота должны страдать тысячи законопослушных водителей? «Разве у чиновников было не достаточно поводов, чтобы лишить этого человека прав на вождение автомобиля?» — цитирует его газета «Новые Известия».

