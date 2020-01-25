Под Новосибирском водитель выбросил пассажирку из автобуса

В Бердске Новосибирской области водитель автобуса вытолкнул из салона пассажирку на снег.

В Сети опубликовано видео инцидента.

На кадрах видно, как мужчина тащит к выходу из автобуса женщину, которая истошно кричит: «Не трогайте меня!». Затем он толкает ее, в результате чего она падает на спину в снег. Водитель спокойно садится за руль, а пассажирка заходит обратно в автобус, при этом причитая и оскорбляя своего обидчика.

Как сообщает berdsk-online.ru, инцидент произошел в пятницу, 24 января. По словам очевидцев, водитель вытолкнул пассажирку из салона на улицу, предварительно забрав у нее то ли документы, то ли телефон. Женщина угрожала, что вызовет полицию, но это ей не помогло. После произошедшего водитель швырнул ее вещи на пол.

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