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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

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Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Как следует из документа, правительство обязано сократить сроки в том числе и за счет налаживания системы электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками. 

Поручение президента должно быть выполнено к 31 июля.

В послании Федеральному собранию 15 января Путин выдвинул предложение по увеличению материнского капитала. С 2020 года материнский капитал начнут выдавать уже при рождении первого ребенка. Его сумма составит 466 тысяч 617 рублей. А в случае рождения второго ребенка материнский капитал увеличится до 616 тысяч 617. 

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