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2012130

Фейки недели: китайский убийца казахов и «утка» от Марии Захаровой

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. © Михаил Метцель/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. © Михаил Метцель/ТАСС

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Китайский коронавирус убивает казахов и россиян

В Казахстане в социальных сетях начала распространяться тревожная информация о первых случаях заражения опасным коронавирусом, который унес несколько десятков жизней в Китае. В тексте рассылки указано, что министр здравоохранения республики настоятельно рекомендует носить маски и отказаться от посещения общественных мест.

В Министерстве здравоохранения Казахстана назвали данные сведения фейком. По словам чиновников, в настоящее время в республики не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом.

«Просим вас воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации», — заявили в пресс-службе ведомства изданию Sputnik.

Ложные сообщения о коронавирусе были зафиксированы и в России. В них говорится о том, что в Сибири от этого вируса погибли уже 72 человека.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич объявил о запуске специального сайта, куда пользователи смогут присылать «сигналы» о фейках по поводу заболевания.

«Ранее я уже писал о „грязных“ фейках января — информации о переполненных госпиталях в Ухте из-за пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе („люди в штабелях в коридорах больниц“) и вбросе о якобы пропавших детях в Ростове-на-Дону. Но, видимо, нам нужно быть готовыми к тому, что атаковать нас будут еженедельно», — отметил Малькевич.

США официально признали Бандеру военным преступником

Популяризатором недостоверной информации стала на этой неделе и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала в Facebook ссылку на репортаж телеканала «Звезда» о якобы недавно рассекреченном докладе ЦРУ от 1951 года «Степан Бандера и „Украинское государство“ в 1941 году». В этом документе лидер Организации украинских националистов характеризуется как «украинский фашист и профессиональный агент Гитлера».

Доклад ЦРУ был воспринят журналистами телеканала «Звезда» и Марией Захаровой как сенсационное разоблачение украинских националистов устами американских спецслужб.

Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом? — написала чиновница в Facebook.

Однако некоторые детали документа говорят о том, что это отнюдь не официальное признание украинских националистов военными преступниками со стороны ЦРУ. В материале отмечается, что информация по поводу деятельности Степана Бандеры в годы Второй Мировой войны — это всего лишь выдержка из советского издания «Социалистический вестник». Кроме того, выдержка содержит отметку «непроверенная информация».

Стоит также заметить, что доклад о Бандере не является свежим архивным открытием, как утверждает «Звезда». ЦРУ предоставило к нему общий доступ еще в 2017 году.

Как Сбербанк лишился 250 миллиардов рублей из-за фейка

А заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, как фейковая новость о прекращении работы карт Visa на территории России лишила представляемую им финансовую организацию 250 миллиардов рублей.

«Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматов Сбербанка. У людей началась паника. В первой половине дня из устройств сняли более 250 миллиардов рублей», — вспоминает Кузнецов.

В результате банку пришлось перевести в круглосуточный режим доставку денег в банкоматы. Только благодаря этому, по словам Кузнецова, удалось избежать массовой паники.

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