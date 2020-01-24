Перекрывший движение в Москве водитель фуры получил задержанную зарплату

Водитель фуры, перекрывший 24 января движение на Бауманской улице в Москве из-за невыплаченной ему зарплаты, добился в итоге выполнения своих требований.

Ему все-таки выплатили 41 тысячу рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

Ведомство выяснило, что работодателем водителя является зарегистрированное в Ростовской области ООО «Транспортные технологии» и приступило к проверке этой компании.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции уведомили агентство о том, что по факту невыплаты зарплаты водителю проверку начали и следователи.

Как писал ранее «Ридус», мужчина, перекрывший движение в центре Москвы, заявил, что никуда не уедет, пока ему не выплатят зарплату. Он добавил, что у него семь детей, которых нечем кормить.