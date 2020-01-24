Избиение тренером юного хоккеиста попало на видео

В подмосковной Балашихе на тренировке юношеской хоккейной команды произошел вопиющий инцидент.

Тренер напал на одного из юных хоккеистов, несколько раз ударил его клюшкой по голове, а затем толкнул на лед.

В Сети было опубликовано видео, запечатлевшее этот момент.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Авангард-Олимпиец» Никита Тарасевич прокомментировал произошедшее в беседе с РЕН ТВ.

«Факт случившегося инцидента подтверждаю. Тренер отстранен. Проводится проверка», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, бывший профессиональный хоккеист Игорь Николаев приехал на работу в «Авангард-Олимпиец» около трех месяцев назад и стал тренировать мальчиков 2010 года рождения. С жалобой на него к руководству обратились родители одного из юных спортсменов.