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Полиция Красноярска накрыла порностудию, в которой снимались подростки

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© мвд.рф

© мвд.рф

Красноярская полиция пресекла преступную деятельность порностудии, в которой снимались девочки-подростки.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1981 года рождения, который снимал в своей квартире фильмы порнографического содержания с участием несовершеннолетней девушки 2003 года рождения.

Следствием было также установлено, что в порнофильмах в общей сложности снимались не менее десяти девушек, некоторые из которых также были несовершеннолетними.

В отношении предполагаемого организатора порностудии возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», которая предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала «Борус», фигурантом дела оказался директор по развитию центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антон Мишин.

Задержание подозреваемого в преступной деятельности оперативники сняли на видео.

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