Рейтинги Путина существенно выросли после послания Федеральному собранию

Социологи зафиксировали рост рейтинга доверия президенту России Владимиру Путину. На данный момент этот показатель составляет 71,5%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В то же время рейтинг одобрения деятельности главы государства равняется 65,4%.

Эксперты отмечают, что рейтинг Путина начал расти с 15 января, когда президент выступил с посланием Федеральному собранию. Напомним, что в этом году послание Владимира Путина стало весьма резонансным, поскольку президент озвучил в нем ряд предложений по изменению Конституции РФ.

Рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум, — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Также исследование показало, что уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 13 по 19 января составил 32,6%, КПРФ — 15,1%, ЛДПР — 12,5%, «Справедливой России» — 6,1%.