найти ×
   
  • USD -0.15
    61.80
  • EUR -0.39
    68.29
СохранитьСохранено0
×

105876

В результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе погибли шесть человек

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу.

В СМИ появилась информация о шести погибших.

Как заявили в местной полиции, предполагаемый преступник был задержан.

Следователи предполагают, что стрелок и его жертвы были знакомы друг с другом, сообщает Focus Online.

Позже стало известно, что стрелявшим был мужчина, а убитые — членами его семьи. По мнению правоохранителей, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Coca-Cola не откажется от одноразовых пластиковых бутылок
1018862читать позжечитаю позже
История
Ученые назвали условия победы люфтваффе в Битве за Британию
204864читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

1710582читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

11519276читать позжечитаю позже