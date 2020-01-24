В результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе погибли шесть человек

В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу.

В СМИ появилась информация о шести погибших.

Как заявили в местной полиции, предполагаемый преступник был задержан.

Следователи предполагают, что стрелок и его жертвы были знакомы друг с другом, сообщает Focus Online.



Позже стало известно, что стрелявшим был мужчина, а убитые — членами его семьи. По мнению правоохранителей, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

