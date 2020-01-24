В результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе погибли шесть человек
- 24 января 2020, 16:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу.
В СМИ появилась информация о шести погибших.
Как заявили в местной полиции, предполагаемый преступник был задержан.
Следователи предполагают, что стрелок и его жертвы были знакомы друг с другом, сообщает Focus Online.
Позже стало известно, что стрелявшим был мужчина, а убитые — членами его семьи. По мнению правоохранителей, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
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