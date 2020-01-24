В мэрии Москвы объяснили досрочный переход на раздельный сбор ТКО

Власти Москвы решили запустить программу по раздельному сбору отходов в столице досрочно. Данный шаг был предпринят в связи с заинтересованностью горожан, сообщил руководитель московского департамента ЖКХ Александр Соловьев в интервью «Авторадио».

С момента закрытия в 2017 году полигона в подмосковном Кучино тема мусора и экологии стала одной из самых обсуждаемых среди москвичей, отметил чиновник.

Прежде всего решение о досрочном запуске программы было обосновано интересом и в том числе готовностью населения. Мы уже видим, что люди действительно готовы сортировать отходы, а не только говорить об этом, — сказал Соловьев.

При этом, по словам руководителя департамента ЖКХ, власти не намерены применять к жителям Москвы, не участвующим в программе по раздельному сбору, меры «негативного стимулирования». Ставка делается на широкое экологическое просвещение горожан, а также на разъяснение основных принципов раздельного сбора отходов.

Программа раздельного сбора отходов стартовала в Москве 1 января 2020 года. К ее запуску в городе обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили свыше 60 тысяч емкостей. Синие контейнеры предназначены для вторичного сырья, а серые — для смешанных отходов.



Ранее на сайте мэра Москвы был опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами в столице. Этот документ учитывает перспективы образования, накопления, обработки, утилизации и переработки мусора на ближайшие десять лет — с 2020 по 2029 год.



Согласно проекту, в Московской области столичный мусор в ближайшие годы будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино.

С 2022 года мусор из Москвы также станут свозить на четыре подмосковных мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске.

Кроме того, 1,5 миллиона тонн отходов из Москвы скоро поедет в Калужскую область, в том числе в экотехнопарк около деревни Михали, где имеется сортировочный комплекс мощностью 1 миллион тонн в год. О том, как будет устроен экотехнопарк в Калужской области, можно почитать здесь.