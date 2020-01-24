Создана программа для безопасности неопытных химиков

По статистике, примерно 4,5 тысячи травм ежегодно получают люди, которые неправильно смешивают химические вещества. Пожары и взрывы происходят в лабораториях, на складах и производстве, а также в жилых домах. Безопасное хранение и утилизация химикатов в принципе достаточно просты — для этого нужно лишь изучать спецификации. Но не всем хватает терпения для этого. Инженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде создали компьютерную программу, позволяющую правильно размещать реактивы в соответствующих шкафах и не смешивать опасные отходы.

Программа ChemStor имеет открытый исходный код. По словам авторов работы, размещенной в журнале Chemical Information and Modeling, их детище использует платформу автономных вычислений для безопасного хранения или утилизации химических веществ. Если два или более химикатов можно поместить в одном шкафу без образования потенциально опасных комбинаций, то ChemStor признает, что конфигурация хранилища безопасна. Аналогичным образом решается вопрос с контейнером для утилизации, учитывая его объем.

ChemStor выполняет задачу, создавая график взаимодействия химических веществ друг с другом на основе групп, определенных Агентством по охране окружающей среды США. Все группы окрашиваются в свои определенные цвета, подобранные в зависимости от свойств. При смешивании сходные окраски не должны соприкасаться, как это происходит с соседними странами при создании политических карт мира. Затем ChemStor назначает контейнер для реактивов каждого цвета, проверяя его объем на наличие достаточного места. Все эти шаги закодированы в ряд уравнений. Результатом становится решение, которое точно указывает, куда сложить каждое химическое вещество, или констатирует, что найти безопасную конфигурацию для хранения или утилизации невозможно.

«Идею нам подсказали географические карты. Например, на карте США нет двух смежных штатов, имеющих одинаковый цвет, что делает их легко различимыми», — объяснил один из авторов работы — Уильям Гровер.



В базе данных ChemStor сейчас значатся 9800 химикатов, организованных в группы. Функциональность программы пока ограничена интерфейсом. Пользователь должен вручную вводить в командную строку тип химикатов и объем места для хранения. Однако авторы планируют сделать свое детище более удобным, адаптировав его для компьютеров и смартфонов. Приложение получит камеру для сбора информации о химических веществах и местах хранения, а также цифрового голосового помощника.

Чтобы продемонстрировать возможности ChemStor, авторы использовали программу для анализа десяти реальных примеров хранения и утилизации химических веществ, которые привели к травмам или порче имущества. В каждом случае быстро и успешно была определена правильная конфигурация, которая предотвратила бы инцидент.

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