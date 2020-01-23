Коалиция США приостановила операции в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя. Такое заявление сделал 23 января спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Операции коалиции в Ираке в основном в данный момент поставлены на паузу, поскольку мы сосредоточились на обеспечении защиты сил», — цитирует ТАСС слова Джеффри.

Коалиция «крайне привержена своим задачам», но пока ждет дальнейших действий иракских властей. Решение парламента Ирака о выводе из страны иностранных войск пока не отразилось на борьбе с террористами. Однако «со временем, очевидно, есть вероятность ослабления усилий против ИГ*, если мы не сможем и дальше заниматься тем, что мы делали так эффективно всего несколько недель назад», добавил спецпредставитель.

По его словам, между коалицией и иракскими силами «ведется диалог, и обмен информацией на различных уровнях», но «операции в основном приостановлены».

Соединенные Штаты сами создали себе проблемы в Ираке, убив 3 января командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Высокопоставленный военный погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада.

Иран также ответил ракетным обстрелом. Под удар попали аэропорт города Эрбиля и база Айн-эль-Асад, где находились американские военнослужащие.

Иракские власти возмутили удары США по шиитским группировкам в Ираке, а также атака на багдадский аэропорт. Парламент страны 5 января принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск со своей территории. В ответ президент Дональд Трамп привычно пригрозил «беспрецедентными санкциями».

* запрещенная в России террористическая организация.