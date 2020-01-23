Путин назвал Холокост самой позорной страницей в истории человечества

Президент России Владимир Путин считает, что Холокост — одна из самых черных и позорных страниц в истории человечества. Глава государства надеется, что память о массовом уничтожении евреев послужит будущим поколениям уроком и предостережением.

«Мы скорбим обо всех жертвах нацизма и в их числе 6 млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40% - это граждане бывшего Советского Союза.», — заявил Путин, выступая на Международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», который проходит в Иерусалиме.

Путин признался, что испытал шок, когда ознакомился с отчетами офицеров Красной армии, участвовавших в освобождении узников немецкого концлагеря в Освенциме.

Нацисты создали целую машину хладнокровного уничтожения людей. Читать об этом, надо признаться, очень сложно, невыносимо. В этом аду, куда сгоняли людей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей, — цитирует главу государства ТАСС.

Также Владимир Путин призвал помнить, что такую же участь нацисты готовили и многим другим народам Европы. «Недочеловеками», по словам президента, были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки и представители многих других национальностей.

«Конец варварским планам Третьего Рейха положил, прежде всего, советский народ. Он отстоял и свое Отечество, и принес освобождение от нацизма Европе», — заключил Путин.

Согласно официальным историческим данным, на оккупированных территориях СССР было уничтожено не менее 2,6 миллиона евреев. При этом на территории Украинской ССР и в прибалтийских республиках активное участие в уничтожении евреев принимали не только немецкие войска, но и местные националистические вооруженные формирования.