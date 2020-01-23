Как Путин сделал России прививку от «хипстерского зуда»

Инициативы президента Владимира Путина, касающиеся изменения управленческой модели России, фактически развенчали надежды политических оппонентов на скорую дестабилизацию обстановки в нашей стране. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Весь антипутинский дискурс в западных СМИ базировался на якобы готовящемся в 2024 году транзите власти от Путина к некоему приемнику. Логика наших оппонентов заключалась в том, что сейчас на протяжении нескольких лет нужно раззадорить народ, а он уже подтолкнет уходящего лидера, и всё — за счет этого они надеялись получить определенный реванш. Но президент опять их, можно сказать, обыграл. Да, транзит, безусловно, грядет, но это транзит не от человека к человеку, а от человека к управленческим институтам. То есть в скором будущем устойчивость нашей системы управления станет базироваться не на имени Путина, который, безусловно, в течение последних двадцати лет стал для России и всего мира легендой, либо на чьем-либо еще имени, а на конкретных управленческих институтах», — пояснил эксперт.



Таким образом, добавил Мартынов, «Владимир Путин сделал российскому государству прививку от хипстерского зуда, подталкивающего страну к очередной катастрофе».

«Двадцать лет мы живем в условиях стабильности. Мы к этому, конечно, привыкли, и уже не воспринимаем стабильность как великое достижение. У многих на этом фоне возникает желание что-либо изменить… Многим кажется, что хипстерское революционное движение на Украине — это нечто привлекательное. Но на деле никакой романтикой на Украине не пахнет. Население стремительно нищает, многие вынуждены искать работу на чужбине, а страна практически находится под внешним управлением», — утверждает Алексей Мартынов.

Россию, если мы вдруг решим пойти по стопам наших соседей, ждет практически то же самое. Речь идет об утрате суверенитета и колониальном статусе, новом переделе собственности, как это было в девяностые годы прошлого века, и тотальном обеднении населения, — заключил политолог.

Ранее «Ридус» писал, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции РФ вызвали беспокойную реакцию со стороны западных стран. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эта реакция была настолько сильной, что походила уже на прямое вмешательство во внутренние дела России.

«Западные страны пристально следят за российскими реформами, так как события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира. Россия — это один из ключевых игроков в мире, и происходящие у нас перемены коллективному Западу очень не нравятся. Им интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению», — сказал Косачев.