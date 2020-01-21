Coca-Cola не откажется от одноразовых пластиковых бутылок

Американская компания Coca-Cola не собирается отказываться от одноразовых пластиковых бутылок, поскольку ее клиенты по-прежнему «любят их». Об этом заявила руководитель отдела охраны окружающей среды Беа Перес.

По ее словам, пластиковые бутылки очень удобны, они мало весят и легко закрываются. Отказавшись от привычной тары, компания рискует «оттолкнуть покупателей» и снизить продажи. Кроме того, использование только алюминиевой и стеклянной упаковки может «увеличить углеродный след».

«Бизнес не был бы бизнесом, если бы не приспосабливался к требованиям потребителей», — цитирует сайт BBC слова Перес.

Меняя особенности розлива, внедряя переработку и инновации, необходимо также учитывать желание клиентов, считают в компании, которая является одним из крупнейших мировых загрязнителей в сфере пластиковых отходов. Ранее Coca-Cola обязалась к 2030 году утилизировать столько же пластиковых бутылок, сколько выпустит, а также использовать 50% вторичного сырья в процессе производства. Однако защитники окружающей среды уверены, что огромное количество тары американского концерна в итоге окажется на свалке.

Сейчас компания производит около трех миллионов тонн упаковки из пластика ежегодно. Это — примерно 200 тысяч бутылок в минуту. В 2019 году благотворительная организация Break Free from Plastic («Вырваться из пластика») признала Coca-Cola самой «грязной» маркой среди «поставщиков» пластиковых отходов.



Перес также отметила, что «уважает идеализм молодежных активистов». Например, таких как 19-летний Мелати Вийсен, который вместе со своей сестрой Изабель в прошлом году убедил жителей Бали запретить одноразовые пластиковые пакеты, соломинки для коктейлей и пенополистирол. Эти отходы засоряли моря вокруг острова, причиняя большой вред морским биосистемам. Руководитель отдела охраны окружающей среды Coca-Cola согласилась с призывом к компании достичь своих экологических целей раньше 2030 года. Но не сказала, уйдет ли в отставку, если такие планы потерпят неудачу.

«Мы должны достичь этой цели, и мы ее добьемся. В этом нет сомнений», — подчеркнула Перес.

Тем временем китайские власти запустили программу практически полного отказа от пластика. К 2026 году его должны заменить композитные материалы.

