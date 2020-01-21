Столтенберг назвал рекордным присутствие войск США в Европе

Соединенные Штаты не покидают Европу, а напротив — увеличивают свое присутствие в ней. В настоящее время на европейском континенте сосредоточено рекордное число американских военнослужащих, заявил в ходе заседания комитета по иностранным делам Европарламента генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Через несколько недель у нас будут учения „Защитник Европы-2020“, и в ходе этих учений США развернут 20 тысяч военнослужащих. Прямо из США в Европу. Самое большое развертывание сил США со времен холодной войны», — цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

Генсек НАТО добавил, что «сейчас в Европе больше войск США, чем за многие годы».

В начале января американский президент Дональд Трамп объявил США «защитниками Европы от России». И потребовал от европейцев оплатить эти услуги.