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Болтавшего с другом во время полета командира экипажа отстранили от работы

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Таира Зарбалиева, командира воздушного судна, выполнявшего рейс Баку-Москва, отстранили от работы на месяц за разговоры с пассажиром.

Как сообщил NEWS.ru помощник президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» по связям с общественностью Паша Кесамански, решение принято по итогам проверки, проведенной по факту жалобы на пилота, который оставил штурвал, чтобы поболтать с находящимся на борту старым другом.

Специалисты выявили нарушение правил авиакомпании со стороны Зарбалиева, сказал собеседник издания.

В результате пилот был отстранен от полетов на месяц. Ему также грозит понижение до ранга второго пилота.

Кесамански отметил, что окончательное решение на основе заключения комиссии будет опубликовано в начале февраля.

Ранее сообщалось, что 7 января очевидец, летевший рейсом AZAL в московский аэропорт Внуково, записал видео, в котором командир экипажа беседовал с пассажиром бизнес-класса. Зарбалиев покидал кабину несколько раз. Во время рейса самолет часто попадал в турбулентность, и многие пассажиры нервничали. После приземления пилот объяснился: тем же рейсом летел старый знакомый его жены. Эксперты разошлись во мнениях, насколько серьезно Зарбалиев нарушил правила безопасности полетов.

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