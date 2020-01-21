Новый коронавирус стал причиной смерти четвертого больного

Власти китайского города Ухань сообщили о четвертой жертве нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В больнице скончался 89-летний мужчина, заболевший 13 января.

По данным городского комитета по вопросам охраны здоровья, пациента доставили в больницу 18 января. На тот момент он уже испытывал серьезные проблемы с дыханием. Через день мужчина скончался.

Сейчас в больнице города Ухань находятся 169 человек, у которых диагностирована новая опасная болезнь. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

Вспышка ранее неизвестного заболевания была зафиксирована в Ухани в декабре 2019 года. 31 декабря китайские власти поставили в известность об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 7 января медикам удалось выявить возбудителя. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. В результате лабораторных исследований из списка возможных патогенов были исключены возбудители гриппа, птичего гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS — атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Всего в Китае заболели 224 человека. С учетом того, что четверо из них скончались, смертность от новой болезни пока составляет немногим менее 1,8%. Накануне стало известно, что вирус передается от человека к человеку. Это подтверждают случаи заражения среди медиков, а также выявление больных в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун.

22 января угрозу нового коронавируса 2019-nCoV обсудят на экстренном заседании комитета по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

