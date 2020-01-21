Пьяных нарушителей заставят лечиться

Граждане России, неоднократно совершавшие правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или распивавшие спиртные напитки в неположенных местах, могут вскоре быть подвергнуты принудительному лечению. Их также заставят пройти профилактику, диагностику и реабилитацию. Сейчас такие меры предусмотрены в отношении наркозависимых людей. Правительственная комиссия поручила МВД и Минюсту до 1 марта изучить возможность предоставления такого права судебным органам.

Выводы и предложения Минюста и МВД будут направлены на рассмотрение в Минздрав. Проекты соответствующих законов находятся на стадии доработки и межведомственного согласования. Вскоре их внесут на рассмотрение правительства. Поправки в КоАП должны вступить в силу 1 января 2021 года, пишет газета «Известия».

«Как показывает практика, лица, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, социально опасны. Если ситуация запущенная, возникает необходимость в их изоляции от общества и принудительном лечении. По закону это происходит либо в добровольном, либо в принудительном порядке. При этом последний вариант возможен лишь при условии строгого соблюдения законодательства», — заявил адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол.

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