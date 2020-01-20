Парламент Эстонии может осудить позицию России по истории Второй мировой

Заявление, осуждающе «нападки России на тему Второй мировой войны», готовится в парламенте Эстонии. Автором инициативы стал заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Вопрос рассмотрят 23 января после обсуждения парламентскими фракциями.

«Россия уже давно использует тематику Второй мировой войны в своих внешнеполитических целях, но так резко, мощно и массивно как сейчас, как это делается по всем каналам, не было уже тридцать лет после того, как Съезд народных депутатов Советского Союза опубликовал и осудил секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа в 1989 году», — цитирует «Интерфакс» слова Михкельсона.

Политик считает, что в Москве вновь вернулись к «сталинскому» подходу к истории, активно его оправдывая. «Россия в контексте Второй мировой войны обвиняет прежде всего Польшу и чуть ли не делает ее соучастником развязывания Второй мировой войны», — считает Михкельсон.

Зампред комиссии по иностранным делам призвал парламент принять документ «в защиту исторической правды в связи с массовыми пропагандистскими ревизионистскими нападками России на тему Второй мировой войны».

«Целью России в оправдании пакта Молотова-Риббентропа является защита своей нынешней захватнической политики», — уверен Михкельсон.

В подготовке документа примут участие представители всех парламентских фракций. Инициатор надеется, что заявление рассмотрят в начале будущей недели.

В ноябре спикер парламента Эстонии заявил, что Россия «должна вернуть» «аннексированные территории» в границах, определенных Тартуским мирным договором.