Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии

Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» получит 80 тысяч тонн нефти через порт в литовской Клайпеде. Белоруссия закупила сырье в Норвегии, заявил представитель белорусского государственного концерна «Белнефтехим».

«Белорусская компания закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она через клайпедский порт пойдет на завод „Нафтан“», — цитирует его слова РИА Новости.

Также небольшие объемы нефти поступают на Мозырский НПЗ по нефтепроводу «Дружба».

«Транзит осуществляется в направлении Польши и Украины, а дальше — Венгрия и Словакия. Часть нефти, небольшие объемы в соответствии с маршрутными поручениями периодически мы откачиваем на Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сказал начальник товарно-транспортного отдела ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Николай Пащенко в эфире телеканала ОНТ.

Российская нефть на белорусские НПЗ не поставляется с 1 января 2020 года. Загрузка предприятий снижена до минимального технологически допустимого уровня. Разовые контракты на поставку Новополоцкому НПЗ «Нафтан» были возобновлены 4 января. Мозырский НПЗ продолжает работать на старых запасах. Власти рассчитывают в январе получить для него около 650 тысяч тонн.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что если Россия не согласится снизить цену на нефть, то Минск найдет «эту нефть в другом месте, что мы и делаем, и нашли».