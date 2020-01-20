Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
- 20 января 2020, 21:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Отмечая свой 44-й день рождения в караоке-клубе Single, Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе.
При этом ее возлюбленный на торжестве так и не появился.
По словам артистки, он ждал ее дома.
«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году», — сказала балерина в беседе с kp.ru, но дату назвать затруднилась. «Выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — поделилась Волочкова с изданием.
Она также добавила, что о детях пока не думает и не планирует, поскольку ей хватает любви ее замечательной дочери Ариши. По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки.
Волочкова подчеркнула, что самое главное — отношения с любимым. «Он красивый, стройный и никогда не был женат, но пока я его вам не покажу», — сказала она в интервью.
Если анонсированный брак Волочковой состоится, он станет для нее первым официальным. С отцом ее дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным у балерины была свадьба, однако до ЗАГСа они так и не дошли.
Ранее Волочкова призналась «Ридусу», что каждый год под бой курантов загадывает желание. Эта традиция появилась у нее после того, как в детстве она загадала такое смелое желание, что даже сама поверить в него не могла, но оно исполнилось.
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