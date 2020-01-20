Два сборщика черемши пропали в лесном массиве в Ингушетии

Спасатели преступили к поиску двух местных жителей, отправившихся на сбор черемши в лесной массив вблизи сельского поселения Даттых Сунженского муниципального района Ингушетии. Информация об их пропаже поступила вечером 20 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В январе многие жители сел республики направляются в леса для сбора черемши или «медвежьего лука». Однако густая растительность, снегопады и неблагоприятные погодные условия могут сбить человека с пути. Всегда существует опасность, что он не найдет обратную дорогу.

В МЧС рекомендуют обязательно сообщать спасателям, администрации или полиции о выходе на сбор черемши, оставить точный список людей и план примерного маршрута. От этого может зависеть жизнь участников мероприятия.

Всем сборщикам черемши необходимо обзавестись средствами связи, аптечкой первой помощи, а также взять с собой документ, подтверждающий личность. Возвращаться следует тем же путем. Не стоит пытаться сократить расстояние. Нежелательно брать на сбор несовершеннолетних детей. Лучше идти в лес группой от трех человек.

Представители местной администрации также призвали жителей Ингушетии проявить бдительность при сборе черемши.

Даже в подмосковном лесу с пожилыми людьми могут происходить трагические случаи.