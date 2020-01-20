найти ×
   
  • USD
    61.47
  • EUR
    68.21
СохранитьСохранено0
×

0018510

С активов «Газпрома» сняты аресты в четырех странах

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Наложенные по искам «Нафтогаза» аресты и обеспечительные меры на активы «Газпрома» сняты в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, говорится в сообщении российского холдинга.

В Англии суд вынес соответствующее постановление 14 января.

Кроме того, 10 января адвокаты «Нафтогаза» известили «Газпром» о снятии ареста активов компании в Нидерландах.

«Нафтогаз» и «Газпром» также подписали 11 января акты об отзыве требования в отношении арестов активов в Люксембурге.

Как отмечает РИА Новости, подписанный 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству между Россией и Украиной предусматривает и урегулирование юридических разногласий, включая снятие арестов с имущества «Газпрома».

Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали новый контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет. По новому соглашению, «Газпром» обязался выполнить решение Стокгольмского арбитража. Кроме того, энергокомпании обеих стран отказались от исков друг к другу, по которым не приняты решения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
12632768читать позжечитаю позже
Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети
16116156читать позжечитаю позже

главное


Технологии
В родительском контроле iPhone найдены серьезные уязвимости

В Apple признали наличие бага, однако уточнили, что он возникает при нестандартных настройках.

026527читать позжечитаю позже

Культура
Общество
«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток18 декабря 2019

Позитивный и привлекательный образ женщины в космосе пришелся им не по душе.

4318981читать позжечитаю позже