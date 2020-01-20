С активов «Газпрома» сняты аресты в четырех странах

Наложенные по искам «Нафтогаза» аресты и обеспечительные меры на активы «Газпрома» сняты в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, говорится в сообщении российского холдинга.

В Англии суд вынес соответствующее постановление 14 января.

Кроме того, 10 января адвокаты «Нафтогаза» известили «Газпром» о снятии ареста активов компании в Нидерландах.

«Нафтогаз» и «Газпром» также подписали 11 января акты об отзыве требования в отношении арестов активов в Люксембурге.

Как отмечает РИА Новости, подписанный 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству между Россией и Украиной предусматривает и урегулирование юридических разногласий, включая снятие арестов с имущества «Газпрома».

Напомним, в конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали новый контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет. По новому соглашению, «Газпром» обязался выполнить решение Стокгольмского арбитража. Кроме того, энергокомпании обеих стран отказались от исков друг к другу, по которым не приняты решения.

