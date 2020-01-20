Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли

Около 4,6 миллиарда самых бедных людей мира контролируют меньше средств, чем 2153 богатейших человека планеты. Неоплачиваемый или недоплачиваемый труд женщин и девочек в три раза больше вкладывает в мировую экономику, чем высокие технологии. Примерно 12,5 миллиарда часов женского труда ежедневно остаются без оплаты во всем мире. Такие данные содержатся в отчете «Время заботы» благотворительной организации Oxfam.

Документ был выпущен 20 января перед ежегодным Всемирным экономическим форумом политических и деловых лидеров в Давосе, пишет Reuters. В его материалах сказано, что неоплачиваемый труд женщин ежегодно приносит мировой экономике не менее 10,8 триллиона долларов. Чтобы подчеркнуть уровень неравенства, генеральный директор Oxfam India Амитабх Бехар сравнил миллиардеров с индийской женщиной по имени Бучу Деви. Она проводит 16−17 часов в день на низкооплачиваемой должности, а также носит воду за три километра от дома, готовит пищу на всю семью, а детей к школе.

По словам Бехара, чтобы исправить ситуацию, правительства всех стран мира должны убедиться, что богатые честно платят налоги. Полученные средства обязательно должны идти на обеспечение самых простых потребностей всех людей без исключения: чистую воду, здравоохранение и качественные школы.

Недавно глава Международного валютного фонда заявила, что растущее неравенство между бедными и богатыми может спровоцировать серьезнейший финансовый кризис.