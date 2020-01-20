Маткапитал на первенца начнут оформлять весной

Законопроекты, направленные на выполнение поручений президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию, будут рассматриваться в срочном порядке. Материнский капитал на первого ребенка и жилищные выплаты на детей начнут оформлять уже в начале весны, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

«Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — заявила она.

Материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно 150 тысяч на второго начнут начислять с 1 января 2020 года. При рождении третьего наследника родители получат 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Для выполнения этого поручения президента нужны изменения в законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал вопрос демографического развития высшим национальным приоритетом. Российский лидер анонсировал новые меры поддержки семьи.