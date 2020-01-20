Более 70 заключенных сбежали через подкоп из тюрьмы в Парагвае

По крайней мере, 75 членов крупного бразильского наркокартеля 19 января сбежали из тюрьмы на севере Парагвая, сделав подкоп. Они в течение месяца рыли туннель, о котором знала администрация, но все равно выбрались на свободу. Побег свидетельствует о связях органов безопасности страны с преступниками, использующими территорию государства для контрабанды оружия и наркотиков в Бразилию, пишет The New York Times.

«Это беспрецедентный побег. Самый большой в истории наших объектов», — заявила министр юстиции Парагвая Сесилия Перес.



Преступники в течение нескольких недель складывали десятки мешков с землей в своей камере. Побег произошел ранним утром при поддержке охранников. Поскольку тюрьма находится вблизи границы, сейчас члены картеля, скорее всего, уже в Бразилии, и искать их бесполезно.



Тюрьма «Педро Хуан Кабальеро» давно считается самой проблемной в Парагвае. В ней, по официальным данным, содержится более одной тысячи заключенных, что более чем вдвое превышает плановую вместимость заведения такого типа.



Еще месяц назад парагвайские власти заявили о том, что располагают информацией о подготовке побега. По их данным, картель P. C. C. собирался выплатить охранникам 80 тысяч долларов за сотрудничество. Теперь пятерых тюремщиков отстранили от работы.

В тюрьме работают следователи. Возможно, подкоп был сделан лишь для того, чтобы отвести подозрения от охранников.

Осенью власти Мексики закрыли печально известную тюрьму «Топо Чико» в городе Монтеррей. Однако на ее территории долгое время царило оживление. Люди в перчатках и хирургических масках, вооруженные специальными сканерами, обследовали землю в поисках тайных могил.

