найти ×
   
  • USD
    61.53
  • EUR
    68.54
СохранитьСохранено0
×

-1015744

«Холоп» обогнал «Короля льва» по сборам в российском прокате

Small f1a6d446e0

Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший на экраны 26 декабря, уже собрал в российском прокате более 2,64 млрд рублей.

В итоге он обошел ремейк «Короля льва», в активе которого 2,63 млрд рублей.

При этом, по предварительным данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованным на сайте Фонда кино, американская лента все еще опережает «Холопа» по числу зрителей в российском прокате.

Согласно статистке ЕАИС, самым кассовым фильмом отечественного проката остается российская картина «Движение вверх», собравшая около 2,9 млрд рублей. На втором и третьем местах теперь располагаются «Холоп» и «Король лев» соответственно. Четвертым идет голливудский блокбастер «Мстители: Финал» (2, 5 млрд рублей), а замыкает пятерку лидеров военная драма Алексея Сидорова «Т-34» (2,2 млрд рублей).

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
31249833читать позжечитаю позже
Здоровье
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду
205026читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

9419256читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

12632768читать позжечитаю позже