«Холоп» обогнал «Короля льва» по сборам в российском прокате

Фильм Клима Шипенко «Холоп», вышедший на экраны 26 декабря, уже собрал в российском прокате более 2,64 млрд рублей.

В итоге он обошел ремейк «Короля льва», в активе которого 2,63 млрд рублей.

При этом, по предварительным данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованным на сайте Фонда кино, американская лента все еще опережает «Холопа» по числу зрителей в российском прокате.

Согласно статистке ЕАИС, самым кассовым фильмом отечественного проката остается российская картина «Движение вверх», собравшая около 2,9 млрд рублей. На втором и третьем местах теперь располагаются «Холоп» и «Король лев» соответственно. Четвертым идет голливудский блокбастер «Мстители: Финал» (2, 5 млрд рублей), а замыкает пятерку лидеров военная драма Алексея Сидорова «Т-34» (2,2 млрд рублей).