ВШЭ учтет мнение студентов при обсуждении политических правил

Поправки во внутренние правила Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), ограничивающие право на политические заявления, будут приняты с учетом мнения студентов. Обсуждение состоится на студсовете 21 января. Учащиеся также могут направить конкретные предложения администрации.

«Перед вынесением поправок на рассмотрение ученого совета администрация ВШЭ направила их на обсуждение и согласование студенческому совету. Студенческий совет на следующий вторник назначил свое совещание, куда пригласил представителей администрации, которые приняли приглашение», — цитирует ТАСС слова директора по связям с общественностью вуза Андрея Лаврова.

Поправки, если они будут приняты на ближайшем ученом совете, запретят студентам и сотрудникам выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ и ее коллектива. Участие «в политической деятельности или иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе» могут повлечь меры по исключению аффилиации с вузом.

17 января прошла встреча администрации ВШЭ со студентами, после которой ряд изданий сообщил о конфликте. Недовольным поправками учащимся предложили покинуть вуз.

По словам Лаврова, встреча была долгой и «довольно эмоциональной». Общались около четырех часов.

«В ходе встречи представители администрации предлагали диалог, организаторы со стороны студентов заявили, что не хотят диалога, а хотят выдвинуть требования к администрации. В процессе действительно могли звучать какие-то риторические реплики, но студентам никто не предлагал отчисляться», — подчеркнул он, добавив, что мнение студентов учтут при обсуждении.