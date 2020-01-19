Тысячи противников искусственного оплодотворения прошли по Парижу

Противники предоставления свободного доступа к технологиям искусственного оплодотворения для однополых пар провели шествие в Париже. Колонна прошла от площади Сопротивления к городской опере. По данным префектуры столичной полиции, в демонстрации приняли участие около 41 тысячи человек.

Часть протестующих выступают за полный запрет искусственного оплодотворения. Другие считают, что оно должно быть разрешено лишь для мужчины и женщины, состоящих в официальном браке.

«Мы защищаем концепцию натуральной семьи. Нас же хотят заставить поверить, что сексуальной принадлежности как таковой не существует», — цитирует ТАСС слова одного из демонстрантов.

Девиз марша — «Вперед, дети!» В ходе выступлений на митинге у Парижской оперы подчеркивалась необходимость сохранения традиционной семьи, без которой невозможно нормальное воспитание детей. Некоторые ораторы агитировали за упрощение процедуры искусственного оплодотворения для традиционных пар. Сейчас некоторым людям приходится ожидать окончания необходимой проверки до двух лет.

Перед началом марша у Лувра собрались немногочисленные сторонники свободы искусственного оплодотворения, в числе которых были представители сексуальных меньшинств.

Верхняя палата парламента Франции 21 января рассмотрит проект закона о биоэтике. Одно из положений документа разрешает искусственное оплодотворение для однополых пар и одиноких людей.

Сейчас данная процедура запрещена наряду с использованием биоматериала мертвого донора. Действующее законодательство разрешает искусственное оплодотворение семейным парам, прожившим в браке не менее двух лет после проведения проверки информации.