Актеров из России не пустили в Запорожье

Зрители Запорожья не увидят спектакль «Идея Фикс» с участием российских актеров. Постановку отменили из-за того, что украинские пограничники не пустили артистов в страну. По их заявлению, трое приезжих «не смогли объяснить причину визита». Еще один ранее посещал Крым.

Концертно-билетное агентство Musin. zp.ua уже объявило об отмене спектакля во дворце культуры «Днепроспецсталь». Владельцы билетов могут вернуть их в кассу.

«Спектакль „Идея Фикс“ отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания», — сказано в сообщении агентства в Facebook.

По данным местных СМИ, артисты прибыле рейсом из Варшавы в аэропорт Запорожья. Претензии по поводу посещения Крыма пограничники предъявили Сергею Колесникову. Цель своего пребывания в стране «не смогли объяснить» Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также их сопровождающий.

Марат Башаров накануне заявил в соцсетях, что не поедет на эти гастроли. Его выступления пообещали сорвать националисты-радикалы, которые не могут простить актеру посещения Крыма.

Ранее украинская «прокуратура Автономной Республики Крым» зарегистрировала уголовное дело о незаконном пересечении границы страны российским пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь.