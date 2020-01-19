В центре Воронежа люди живут в доме, который вот-вот обрушится

Признанный аварийным многоквартирный дом в Воронеже может обрушиться в любой момент из-за проводимой в 100 метрах от него реконструкции железнодорожного путепровода, сообщает ФАН.

Дом, расположенный на улице Питомник, 21, построили в 1937 году рядом с железнодорожной станцией, в результате чего на протяжении десятилетий здание подвергалось повышенной вибрационной нагрузке, в том числе из-за расположенной рядом оживленной автомагистрали.

Сейчас в доме проживают 12 семей. Большинство жильцов — пенсионного возраста, а условия проживания в этом здании не подходят даже для молодых и здоровых людей, поскольку в квартирах очень холодно из-за огромных щелей и часто отключают воду.

Однако больше всего жильцы боятся быть похороненными под обломками здания, которое и так разваливалось на глазах, а теперь еще и может рухнуть в любой момент.

На помощь жильцам аварийного дома решили прийти в воронежском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты лично убедились в том, что в здании опасно находиться, так как на стенах дома образовалось огромное количество сквозных трещин, углы отваливаются и держатся на монтажной пене. В связи с тем, что из-за протекающей кровли во время дождя здание промокает полностью, жильцы второго этажа жалуются на прогнившие перекрытия и боятся однажды упасть на соседей снизу через провалившийся потолок.

ОНФ Воронежа

«Дом нужно расселять как можно скорее. Люди в любой момент могут оказаться под завалами», — рассказал изданию эксперт ОНФ Алексей Бурданцев. Для ускорения процесса внеочередного расселения аварийного дома, активисты обратились в региональный департамент ЖКХ и энергетики, а также в администрацию Воронежа.