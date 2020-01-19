На инспектора ГИБДД завели уголовное дело после смертельного ДТП

Сотрудник ДПС по Лодейнопольскому району Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека».

Следствие считает его виновником аварии, унесшей жизнь человека, сообщается на сайте областного управления СКР.

ДТП произошло вечером в субботу, 18 января. Согласно материалам дела, двигаясь на автомобиле в сторону города Лодейное Поле, подозреваемый нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения и совершив лобовое столкновение с «Лада Приора». В результате аварии оба водителя госпитализированы, а пассажир «Лады» скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейский изложил версию событий с искажением фактических обстоятельств произошедшего. В итоге он был задержан.