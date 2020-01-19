Включение Лондоном трезубца в список символов экстремизма возмутило Украину

Посольство Украины в Лондоне обратилось к британской полиции с требованием исключить из списка символов экстремизма трезубец и принести свои извинения.

В украинской дипмиссии выразили свое возмущение тем, что контртеррористическая полиция Великобритания внесла конституционный символ герба Украины в справочник по экстремизму, предназначенный для британских учителей и медиков.

«Никакие объяснения не принимаются. Мы требуем исключения трезубца из справочника и официальных извинений», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Как отмечает ТАСС, украинское посольство ссылается на справочник 2019 года издания, в котором в разделе «татуировки» приведен рисунок на теле с пояснительной надписью: «Украинский трезубец (националистический)».

Справочник был разработан для помощи сотрудникам полиции, чтобы им было легче распознавать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться по время своей ежедневной работы, приводит агентство слова старшего национального координатора контртеррористической полиции Дин Хейдона. Он пояснил, что многие из этих символов не означают какого-либо криминала. Хейдон считает, что нецелесообразно предполагать что-либо иное.