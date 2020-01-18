РПЦ призвала богатых делиться с бедными

Церковь призывает богатых делиться с бедными, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» он отметил, что огромные деньги «оседают в кошельках небольшой группы людей», а значительное число россиян имеют очень низкие доходы.

По мнению митрополита, для преодоления бедности в стране делается гораздо меньше, чем хотелось бы.

При этом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата подчеркнул, что РПЦ не призывает ни к бедности, ни к богатству, поскольку счастье человека не зависит от его состояния. «Мы видим счастливых бедных и несчастных богатых», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщал «Ридус», патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с традиционным рождественским посланием к верующим и духовенству Русской православной церкви, в котором призвал не ставить комфорт на первое место.