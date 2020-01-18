Мединский ответил на заявление МИД Польши об «украденных СССР» ценностях

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал сообщение МИД Польши, в котором были заявлены права на ряд произведений искусства, находящихся в России.

По словам Мединского, вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует.

«Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации», — цитирует его ФАН.

Он добавил, что эти предметы искусства остаются достоянием мировой культуры, но только Россия, как их собственник, имеет право ими распоряжаться, пишет издание.

Мединский также подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».

Ранее МИД Польши опубликовал в Twitter сообщение, в котором утверждается, что «спецподразделения НКВД награбили бесценные произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в РФ». Сообщение сопровождают изображение «награбленных» картин.

Напомним, в сентябре 2019 года власти Польши отказались приглашать представителей России на памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что «Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды». После этого между историками двух стран с новой силой вспыхнули споры о виновниках войны.

Как сообщал «Ридус», депутаты Сейма Польши проголосовали за резолюцию о противодействии манипулированию историческими фактами, из которой следует, что власти Советского Союза и нацистской Германии несли равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

