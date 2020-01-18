На египетских курортах запретили пластиковую посуду

На двух египетских курортах, расположенных на берегу Красного моря, запретили использовать пакеты и посуду из неразлагаемых материалов.

Как сообщает АТОР, с 2020 года рестораны, магазины, аптеки и рынки Шарм-эш-Шейха не смогут предлагать покупателям пластиковую посуду.

Запрещено ее использовать и при обслуживании туристов во время экскурсий и морских прогулок. Пластиковые пакеты разрешено использовать только для сбора строительного мусора.

Подобные меры были введены и на курорте Дахаб.

С 2020 года запрет на одноразовую посуду из любого материала введен также на пляжах израильского Эйлата. Нарушителям грозит штраф до 730 шекелей (около 210 долларов). Израильские экологи пришли к выводу, что не менее 60% отходов, включая одноразовую посуду, на местных пляжах оставляют за собой туристы.

Примечательно, что подобный запрет был введен в Хургаде еще летом 2019 года, однако пластик вновь вернулся после того, как закончился запас бумажных и тканевых сумок, закупленных на деньги спонсоров. Кроме того, в январе городские власти прекратили проверки магазинов и перестали взимать штрафы за использование неразлагаемых пакетов, говорится в сообщении.