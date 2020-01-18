Путин объявил о выплатах ветеранам войны к 75-летию Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне каждый ветеран получит 75 тысяч рублей.

По 50 тысяч рублей будет выплачено труженикам тыла.

На встрече с ветеранами президент РФ Владимир Путин напомнил, что ранее утвержденные им единовременные выплаты к годовщине Победы составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла. «У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой», — цитирует главу государства ТАСС.

Как сообщает ФАН, в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда Путин вручил четырем ветеранам ВОВ в Петербурге юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг». Российский лидер подчеркнул, что этой награды будут удостоены все ветераны. «Торжественные церемонии вручения пройдут во всех регионах РФ, в странах Содружества и за границей на территории наших дипломатических учреждений», — приводит издание его слова.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2019 года в РФ проживает 75,5 тысячи человек, непосредственно участвовавших в Великой Отечественной войне. Общее количество ныне живущих в России инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны составляет 1,28 миллиона человек.