Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%

В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.

При этом в декабре рост составил 117,6% от показателя за тот же месяц 2018 года, а произведено было 21,68 млн декалитров.

Согласно материалам Национального союза защиты прав потребителей, первое место по объему производства занимает водка. В 2019 году было выпущено 83,59 млн декалитров этого спиртного напитка, что на 6,3% превышает показатель 2018 года за тот же период.

На второй строчке находится этиловый ректификованный спирт (49,85 млн декалитров, рост — 3,2%), а на третьей расположились тихие вина (32, 81 млн декалитров, рост — 7,9%).

На 14,9% выросло производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта. Оно достигло в 2019 году 28,95 млн декалитров. Производство фруктовых и плодовых вин сократилось на 27,2%, до 11,73 млн декалитров.

Шампанских и игристых вин было произведено 13,21 млн декалитров (рост — 6,1%), коньяка — 9,19 млн декалитров (рост — 10,1%), а ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% - 2,72 млн декалитров (рост — 1,4%).

В материалах уточняется, что объем производства пива, напитков, изготовляемых на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи не учтен в данной статистике.

Ранее сообщалось, что 30 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении единой ставки акциза на российское и импортное вино, а также о введении акцизов на виноград. Закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает, что ставки акциза на тихие российские вина возрастут с 5 рублей за литр до 30 рублей. Акциз на игристые вина будет увеличен с 14 до 40 рублей за литр. В 2021—2022 годах ставки вырастут до 31 и 32 рублей для тихих вин, а для игристых — до 41 и 43 рублей соответственно.