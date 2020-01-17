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Мужчина упал под поезд на станции метро «Войковская»

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© Николай Галкин/ТАСС

© Николай Галкин/ТАСС

На станции метро «Войковская» с платформы под прибывающий поезд упал мужчина, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в 16:30.

По свидетельству очевидцев, пассажир упал по собственной неосторожности.

Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую. Как уточняет пресс-служба, пострадавший выжил.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет «МК».

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена было приостановлено.

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