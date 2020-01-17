Мужчина упал под поезд на станции метро «Войковская»
- 17 января 2020, 17:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На станции метро «Войковская» с платформы под прибывающий поезд упал мужчина, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел в 16:30.
По свидетельству очевидцев, пассажир упал по собственной неосторожности.
Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую. Как уточняет пресс-служба, пострадавший выжил.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет «МК».
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена было приостановлено.
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