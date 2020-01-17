Жену «бога Кузи» задержали за мошенничество

Шестеро адептов секты Андрея Попова, известного под именем «бога Кузи», задержаны в январе правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. В числе сектантов, около трех лет скрывавшихся от правосудия, оказалась и жена «божества» — народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева. Источник «Ридуса» в полиции заявил, что официальная информация об этом будет озвучена утром.

Задержанные являются фигурантами трех уголовных дел. Два из них возбуждены по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), одно — по части 3 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») УК РФ.



Следствие располагает данными о том, что мошенники под видом представителей церковной организации собирали средства на восстановление храмов и помощь православным на юго-востоке Украины на различных выставках. Полученные деньги использовали на нужды секты «бога Кузи». Всего незаконным способом удалось «добыть» около 7,5 миллиона рублей.

Также мошенники подозреваются в регулярном физическом и психологическом насилии над рядовыми прихожанами секты в целях «воспитания». Людей избивали ремнем и резиновыми тапками по лицу, «избавляясь от скверны».

Псевдоправославная секта Попова была создана в 1990-е годы. «Бог Кузя» очень любил экзотических животных и женщин, из которых сформировал своеобразный гарем. Во время задержания в сентябре 2015 года в нескольких квартирах в Москве у руководителей сообщества нашли около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Материалы дела пополнила информация из реквизированных компьютеров и бухгалтерских книг. Основным источником средств являлись поборы среди «верующих».

16 июля 2018 года Попов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и создании деструктивного религиозного сообщества. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.