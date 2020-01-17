СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Чиновника подозревают в получении взятки.

«Бадаев задержан. Подозревается в получении взятки», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Пресс-служба мэрии заявила, что пока не имеет информации о происшедшем. В Следственном комитете ситуацию отказались комментировать.

Бадаев работет в мэрии с начала 2019 года. Он курировал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также вопросы градостроительства.

По данным местных СМИ, в прошлый раз Бадаев появился на публике 15 января во время обсуждения с мэром Владимиром Волковым проекта благоустройства одного из районов города.

Недавно Следственный комитет России потребовал право обыскивать и задерживать депутатов, судей и прокуроров.