СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
- 17 января 2020, 00:11
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Чиновника подозревают в получении взятки.
«Бадаев задержан. Подозревается в получении взятки», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
Пресс-служба мэрии заявила, что пока не имеет информации о происшедшем. В Следственном комитете ситуацию отказались комментировать.
Бадаев работет в мэрии с начала 2019 года. Он курировал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также вопросы градостроительства.
По данным местных СМИ, в прошлый раз Бадаев появился на публике 15 января во время обсуждения с мэром Владимиром Волковым проекта благоустройства одного из районов города.
Недавно Следственный комитет России потребовал право обыскивать и задерживать депутатов, судей и прокуроров.
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