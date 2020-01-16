UEFA назвал угрозы стабильности европейского футбола

Основная прибыль от футбола по-прежнему сосредоточена в руках владельцев немногих привилегированных команд. Об этом говорит опубликованный 16 января отчет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за 2018 год. 712 лучших клубов в 55 лигах Европы заработали рекордные 21 миллиард евро. При этом почти половина этих средств приходится на долю 30 из них.

В документе под названием Club Footballing Landscape сказано, что доходы от футбола в 2018 году выросли на 20%. Из 21 заработанного миллиарда евро 75% приходится на долю команд из ведущих лиг — Англии, Германии, Испании, Франции и Италии, а 49% - всего на 30 топ-клубов. Темпы роста выручки в них — в три раза больше, чем у остальных, что говорит о продолжающемся увеличении разрыва.

«В докладе подчеркивается ряд угроз стабильности и успеху европейского футбола», — заявил президент UEFA Александр Чеферин представляя документ.

Чиновник отметил, что к этим рискам относятся «поляризация доходов, вызванная глобализацией, фрагментированный медиа-ландшафт, а также случаи чрезмерной зависимости команд от доходов в трансферной деятельности».

На зарплаты клубы тратят 64% своих доходов, что, согласно отчету, «больше, чем в любой другой отрасли». В 35 командах заработная плата составляет 100 миллионов евро и более.

«UEFA будет внимательно следить за этой тенденцией, поскольку дальнейший рост заработной платы в 2019 году может еще больше снизить операционную прибыль», — сказал Чеферин.

Трансферы в показатели выручки в документе не включены, так как они отражаются отдельно в качестве прибыли от продажи активов. Хотя многие клубы зависят от них в плане дохода. По данным UEFA, клубы сообщили о валовом доходе в шесть миллиардов евро от трансферов. Рост составил 25%.

Португалия, Франция и Бельгия — страны, в которых клубы больше всего стали зависеть от трансферных доходов. Там они составляли от 50% процентов общих доходов.

«Клубы, экспортирующие таланты, естественно, стали более зависимыми от трансферной деятельности, чтобы покрыть заработную плату своих игроков и другие операционные расходы. Такая чрезмерная зависимость может потенциально привести к рискам», — предупредил Чеферин.

Стоит отметить, что общая выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила 752 миллиона евро. Это шестой показатель после Англии (5,4 миллиарда), Германии (3,2), Испании (3,1), Италии (2,3) и Франции (1,7). За Россией следуют Турция (748 миллионов), Нидерланды (497), Португалия (440) и Бельгия (391).