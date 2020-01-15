Московский зоопарк собрал более трех тысяч новогодних елей

Столичный зоопарк 15 января принял последнюю партию нераспроданных новогодних елей и сосен. За две недели проведения акции удалось собрать более 3250 деревьев, которые не нашли своих хозяев. Однако все они принесли пользу, став естественными декорациями, игрушками и лакомством для животных.

Хвойные деревья установили в вольерах больших панд, азиатских львов, голубых баранов, овцебыков, альпак и других питомцев зоопарка. Дары русского леса получили африканские дикдики, черные антилопы и сурикаты. Часть новогодних елок оставили про запас, разместив в хозяйственном помещении с пониженной температурой. «Запаса витаминной хвои нашим обитателям хватит до конца весны», — отметили в зоопарке.

Елки также отправили в филиал Московского зоопарка под Волоколамском. Там их получили амурские тигры, белые медведи, кианги, лошади Пржевальского, росомахи, рыси и другие виды зверей. Очень довольны подарками редкие копытные — сычуаньские такины. Они едят еловую кору и чешут о стволы свои рога. Молодняк любит бодаться с деревьями во время игр.



«Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции и помог подарить обитателям зоопарка такие полезные живые игрушки», — написали представители Московского зоопарка в социальных сетях, подчеркнув, что еловая хвоя — настоящий кладезь витаминов, которых очень не хватает в зимний период.

В конце сентября представители Московского зоопарка рассказали о самых необычных вещах, которые попадают в вольеры к животным. Они напомнили, что это очень опасно для животных.