Авиабаза в США закрыта из-за сообщений о стрельбе

Аэропорт и авиационная база Национальной гвардии США McGhee Tyson вблизи города Ноксвилл в штате Теннесси закрыты из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщил Bloomberg.

Представитель базы заявил, что помощники шерифа округа проверяют территорию после сообщений об активном стрелке. По его словам, некий студент увидел человека с пистолетом.

Национальная гвардия Теннесси заявила, что не получала сообщений о пострадавших.



На территории авиационной базы находятся боевые самолеты ВВС США. Они используют аэродром для дозаправки.

Перед Новым годом неизвестный открыл стрельбу по прихожанам в церкви Христа в поселке Уайт Сетлемент в американском штате Техас.