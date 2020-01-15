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Авиабаза в США закрыта из-за сообщений о стрельбе

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© Википедия

© Википедия

Аэропорт и авиационная база Национальной гвардии США McGhee Tyson вблизи города Ноксвилл в штате Теннесси закрыты из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщил Bloomberg.

Представитель базы заявил, что помощники шерифа округа проверяют территорию после сообщений об активном стрелке. По его словам, некий студент увидел человека с пистолетом.

Национальная гвардия Теннесси заявила, что не получала сообщений о пострадавших.

На территории авиационной базы находятся боевые самолеты ВВС США. Они используют аэродром для дозаправки.

Перед Новым годом неизвестный открыл стрельбу по прихожанам в церкви Христа в поселке Уайт Сетлемент в американском штате Техас.

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