Роспотребнадзор заявил об опасности нового птичьего гриппа

Угроза птичьего гриппа, атаковавшего европейские страны, нависла и над Россией. Штамм вируса H5N8 могут переносить перелетные птицы. Теплая зима обещает непривычно раннее начало миграции пернатых, поэтому велика вероятность распространения болезни в юго-западных регионах страны. Эпидемия также опасна для диких и домашних свиней, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что вспышки заболевания данным типом гриппа везде ликвидировали весной 2019 года. Штамм выжил лишь в Нигерии и ЮАР, где продолжали болеть животные. Сейчас новые очаги выявлены в некоторых странах Европы. Ситуация близка к эпидемической.

В конце декабря в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши на пяти фермах ликвидировали 40 тысяч птиц. Затем болезнь атаковала центр страны и Словакию. Штамм H5N8 обнаружен на этой неделе на птицеферме в северо-западном регионе Венгрии. Там уже решили уничтожить более 50 тысяч голов индеек.

Как пишет газета «Известия», в мире пока не зарегистрировано ни одного случая заражения человека данным вирусом гриппа. Риск пандемии считается достаточно низким. Однако ученые пока не получили точной информации о генетических особенностях штамма, который вызвал вспышки болезни в Польше, Венгрии и Словакии. Поэтому делать окончательные выводы еще рано.

В Роспотребнадзоре заверили, что Россия постоянно проводит мониторинг вируса птичьего гриппа в регионах миграции пернатых. Ситуацию контролируют службы ветеринарного и санитарного контроля.

Эксперты полагают, что полную безопасность может обеспечить ограничение или запрет ввоза мяса и яиц из европейских стран.

Год назад новый вирус птичьего гриппа был выявлен в Китае.