Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем

Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.

Выступая в Атлантическом совете в американской столице, он подчеркнул, что соперничество не обязательно означает конфликт.

«Мы хотим, чтобы было соревнование, которое не перерастало бы в конфликт", - приводит слова генерала ТАСС.

При этом Макконвилл признался, что больше всего США беспокоит ядерный потенциал России и Китая. В то же время он выразил убежденность в том, что никто не хочет допустить обмена ядерными ударами между великими державами.

Напомним, в декабре 2017 года Белый дом опубликовал новую и окончательную редакцию Стратегии национальной безопасности (СНБ). Документ вышел во всех отношениях примечательный, так как в нем власти США объявляют о радикальном пересмотре внешней политики страны. Заявленные изменения касаются стран, имевших неосторожность бросить вызов мировому порядку, сложившемуся после окончания холодной войны.

