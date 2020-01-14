В Гидрометцентре с иронией отнеслись к «климатическому оружию» США
- 14 января 2020, 21:32
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Любые рассуждения на тему связи непривычно высоких зимних температур в России и некоего «климатического оружия» США следует воспринимать с иронией. Они несерьезны с научной точки зрения. Так прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет», — цитирует слова Вильфанда сайт RT.
Нынешняя погода вызвана переносом теплых воздушных масс с Атлантического океана, пояснил метеоролог.
«Теплая зима обусловлена влиянием Атлантики. Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры», — сказал Вильфанд.
Депутат Журавлев ранее назвал причиной аномально теплой зимы в России испытания американского климатического оружия, которые Вашингтон проводит вопреки международным запретам.
«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они во Вьетнаме испытывали климатическое оружие», — заявил он.
При этом Россия, по мнению Журавлева, «пострадает больше всех». Большой проблемой для российских северных регионов может стать деградация вечной мерзлоты. «Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — подчеркнул депутат.
Подобные мысли Журавлев высказывал летом 2019 года, назвав причиной необычной погоды в России «испытания климатического оружия вашингтонским обкомом».
По поводу проблемы таяния вечной мерзлоты Журавлев, скорее всего, прав. Этот процесс несет в себе большие риски для севера России. Особенно для ее углеводородных центров.
Войти через социальные сети: