Послание Путина Федеральному собранию увидят горнолыжники на Эльбрусе

Телевизионный экран высотой около трех и шириной 4,5 метра установили на станции «Гара-Баши» на склоне Эльбруса. На нем можно будет увидеть трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского Общественного Движения «Народный фронт «За Россию»» Кабардино-Балкарии.

«В Кабардино-Балкарии благодаря содействию властей республики экран для трансляции послания президента России Федеральному собранию установлен на склоне Эльбруса. Самая высокая точка для просмотра послания Путина расположена на станции «Гара-Баши» на высоте 3847 метров над уровнем моря», — сказано в сообщении пресс-службы.

Благодаря этому экрану, горнолыжники, начинающие спуск по трассе на Эльбрусе, смогут посмотреть послание Владимира Путина.

В послании президента России будут обозначены приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике в ближайшие годы. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Общероссийский народный фронт организует просмотр трансляции на стадионах, в аэропортах, больницах, библиотеках, транспорте и других общественных местах различных городов. В этом году экраны, к примеру, установлены «в месте хранения мистического челябинского метеорита» и даже на борту Международной космической станции.



В начале января Владимир Путин раскрыл детали грядущего послания президента России Федеральному собранию. Основной темой станет вопрос повышения уровня доходов россиян.