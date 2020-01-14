Стюардесса назвала признаки нештатной ситуации на борту

Путешествие на самолете называют одним из самых безопасных способов перемещения в пространстве. Эксперты утверждают, что вероятность попадания молнии в человека выше, чем гибель в авиакатастрофе. Однако даже этого зачастую недостаточно, чтобы ослабить страхи некоторых беспокойных пассажиров. К счастью, одна из британских стюардесс рассказала, как понять, что на борту все в порядке.

Член экипажа самолета на условиях анонимности посоветовала читателям издания Express следить за действиями стюардесс. «Они летали сотни раз», — пояснил она.

Самолет будет издавать странные звуки, наклоняться вверх или вниз, но бортпроводники тоже это слышат и чувствуют. Стюардессы привыкли испытывать все: от тряски при взлетах и посадках до сильной турбулентности. Часто то, что кажется пассажирам самым страшным событием, даже не заставляет их вздрогнуть.

«Если вы видите, что они спокойно делают свое дело, то все в порядке. Они не роботы, поэтому, если что-то действительно не так, вы заметите их беспокойство», — подчеркнула бортпроводница.

Слова стюардессы подтвердил и другой инсайдер издания, добавив, что даже при сильной турбулентности бортпроводники редко выглядят испуганными.

«Иногда они видят, как вы смотрите, и улыбаются, поскольку знают, их безразличие к подобным вещам действительно помогает успокоить пассажиров», — сказал эксперт.

Ранее «Ридус» уже публиковал советы по борьбе с укачиванием в самолете.